Mit Blick auf die beiden Divisionen soll die kleinere aber rentablere Healthcare-Sparte mittelfristig organisch um rund 8 Prozent im Jahr wachsen und dabei eine EBIT-Marge von rund 22 Prozent erreichen. Für die grössere Division Industrial wird ein jährliches organisches Wachstum von rund 4 Prozent sowie eine EBIT-Marge von rund 12 Prozent angestrebt.