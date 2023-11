So wird für das Gesamtjahr 2023 aufgrund einer leichten Erholung im zweiten Halbjahr mit einem Umsatz von knapp 1175 Millionen Franken sowie mit einer EBIT-Marge von gegen 11 Prozent gerechnet, wie der Spezialist für Dichtungslösungen am Freitag mitteilte. Bei der bisherigen Prognose wurden beide Werte mit «rund» ergänzt, nun wird es dafür also lediglich knapp reichen.