Der operative Gewinn (EBIT) legte um 15,7 Prozent auf 136,6 Millionen Franken zu und die entsprechende bereinigte Marge um 1,7 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent. Hier half unter anderem der Wegfall von Einmalkosten für das laufende Restrukturierungsprogramm aus dem Vorjahr. Die Profitabilität profitierte indes auch von Skaleneffekten im Healthcare-Geschäft, einem verbesserten Produktmix sowie ersten Ergebnisbeiträgen aus dem Transformationsprogramm «ForwardNow».