Konkret will das Unternehmen weiterhin am Wachstum des Nespresso-kompatiblen Aluminiumkapselsegments teilhaben und durch Materialdiversifikation zusätzlich in neue Formate sowie kompostierbare und biobasierte Lösungen vorstossen. Das Aluminiumsegment soll laut der Mitteilung in den kommenden Jahren um rund 3 bis 5 Prozent pro Jahr zulegen, unter anderem wegen Recyclingvorschriften in Europa. Dätwyler stellt seit 2006 ausserdem Kapseln für Nespresso her.