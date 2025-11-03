Dies entspricht einem Rückgang von vier Prozent, wie aus einem am Montag von der Organisation veröffentlichten Bericht hervorgeht. Der Wert ist aber immer noch um rund 15 Prozent höher als 2019, vor der Corona-Pandemie. In der Schweiz lag der Wert mit 27 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Einen höheren Zuwachs hatten nur Irland (plus 47 Prozent) und Portugal (plus 29 Prozent).