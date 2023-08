Bei Clariant hat sich ein neuer grösserer Aktionär zu erkennen gegeben. Die beiden Amerikaner David Winter und David Millstone kontrollieren via einen Fonds 3,05 Prozent am Baselbieter Spezialchemiekonzern. Davon halten sie knapp 1,9 Prozent direkt in Namenaktien, wie aus einer am Freitag publizierten Offenlegungsmeldung hervorging.