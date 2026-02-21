Jeffrey Epstein bezeichnete sich selbst als «Davos-Concierge», während er Treffen für Freunde und Kontakte vermittelte. Ob er tatsächlich, und wenn ja wie oft, an der Veranstaltung teilnahm, ist unklar. Das Weltwirtschaftsforum wollte sich auf Anfrage nicht äussern. Vom US-Justizministerium (DOJ) veröffentlichte E-Mails sowie ein von Bloomberg beschafftes Konvolut von Nachrichten aus Epsteins Yahoo-Account zeigen jedoch, dass er im Hintergrund aktiv war.
Die E-Mails zeigen, dass Epstein vor und nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 - unter anderem wegen Vermittlung eines Kindes zur Prostitution - seinen Kontakten Hilfe beim Navigieren durch die Veranstaltung anbot. Er unterstützte Freunde dabei, bessere Unterkünfte für die chronisch ausgebuchte Konferenz zu sichern, und versprach, Treffen mit Milliardären und Regierungsvertretern zu arrangieren. Die DOJ-Akten enthalten Nachrichten zwischen Epstein und dem Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden des WEF, Børge Brende.
Brende, ein ehemaliger norwegischer Aussenminister, erklärte in einer Stellungnahme, er sei sich Epsteins Vergangenheit und krimineller Aktivitäten überhaupt «nicht bewusst gewesen».
Epstein wurde am 6. Juli 2019 erneut wegen des Menschenhandels mit Minderjährigen zu sexuellen Zwecken festgenommen. Er starb am 10. August 2019 in einem Gefängnis in Manhattan. Sein Tod wurde als Suizid eingestuft.
Epsteins Netzwerk: Von Gates bis zu europäischen Politikern
Diese Geschichte basiert auf E-Mails und anderen Dokumenten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, sowie auf einem im vergangenen Jahr von Bloomberg News erhaltenen Konvolut aus E-Mails und Anhängen. Bloomberg unterzog dieses Material einer Reihe von Prüfungen: Ein Teil der E-Mails wurde stark authentifiziert, zentrale Angaben wurden durch unabhängige Quellen bestätigt, und E-Mail-Header sowie andere Metadaten wurden überprüft. Dabei fanden sich keine Unstimmigkeiten, die auf Manipulationen oder Fälschungen hindeuten. Details finden sich hier.
Die E-Mails werden so zitiert, wie sie im Konvolut oder in der Veröffentlichung des DOJ erscheinen, einschliesslich Rechtschreib- und Grammatikfehlern. [In der deutschen Übersetzung behält Bloomberg News die Rechtschreibfehler bei, soweit sie sich übersetzen lassen, ohne den Sinn der Aussagen zu verfälschen.]
Klaus Schwab, Gründer des Forums und bis zum vergangenen Jahr dessen Vorsitzender, sei «sicher», dass er Epstein nie getroffen habe, teilte er über einen Sprecher mit.
Epsteins Nachrichten rund um Davos zeigen, dass er berufliche Networking-Möglichkeiten mit Andeutungen persönlicher Gefälligkeiten und Anzüglichkeiten vermischte.
Im Dezember 2009, sechs Monate nach seiner Entlassung aus der Haft in Florida, tauschte er sich mit dem in den USA tätigen Immunologen Boris Nikolic über Davos aus. «Ich füge dir die aktuellste Liste bei. Es wäre grossartig, wenn du sie durchgehen und empfehlen könntest, wen ich treffen sollte (entweder deine Freunde oder sonst jemanden, der nützlich wäre», schrieb der regelmässige Davos-Teilnehmer Nikolic im Vorfeld des Treffens im Januar 2010. «Ich kann mit den meisten dort ein 1:1-Treffen organisieren. Eine ‘virtuelle Währung’, die ich habe, ist Zugang ;).»
Am nächsten Tag antwortete Epstein: «zuerst sollten wir entscheiden, ob irgendeine der Kellnerinnen oder das Personal hübsch ist. prioritäten nicht vergessen», schrieb er. «Ich werde die Liste durchgehen.»
Im darauffolgenden Jahr bat Nikolic Epstein um Hilfe bei einem Treffen mit Bill Gates, beklagte jedoch, dass es schwierig sei, Zeit mit dem Milliardär zu bekommen. «Mein liebster Davos-Concierge, ich hoffe, dass du jetzt verstehst, was ich durchmache, da es so schwer ist, ein Treffen mit Bill zu bekommen», schrieb er am 25. Januar 2011 an Epstein. «Ich habe seine Nummer nicht, sondern nur die seiner Assistentin, die sich strikt an die Protokolle hält.»
Epstein antwortete, Nikolic solle versuchen, Gates zu einem Abendessen zu bewegen: «sag ihm, dass ich dachte, er würde Spass haben , sag ihm, wer teilnehmen wird», schrieb er und unterzeichnete mit «freundlich Grüsse,, der Davos-Concierge».
Ob Nikolic und Gates sich bei der Veranstaltung trafen, geht aus den E-Mails nicht hervor.
Nikolic wurde später Berater von Gates, wie aus der Website seines Unternehmens hervorgeht. In Epsteins Testament wurde er als Ersatzvollstrecker benannt.
Nikolic reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Zuvor hatte er erklärt, keine geschäftlichen Verbindungen zu Epstein unterhalten zu haben.
Eine Anfrage per E-Mail an die Gates Foundation und Gates Ventures blieb unbeantwortet. Gates hat erklärt, er bereue es, Epstein gekannt zu haben.
Zu den weiteren Namen in Epsteins Davos-E-Mails zählen hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Nachrichten aus Epsteins Yahoo-Account zeigen, dass er im Januar 2008 den emiratischen Milliardär Sultan Ahmed bin Sulayem beim Weltwirtschaftsforum mit dem damaligen EU-Wettbewerbskommissar Peter Mandelson vor dem Treffen jenes Jahres in Kontakt brachte. «Lieber Peter», schrieb bin Sulayem am 17. Januar, «mein Freund Jeffrey Epstein hat vorgeschlagen, dass wir uns treffen , ich werde am 23. und 24. in Davos sein und reise am 25. um 15 Uhr ab bitte e mailen Sie mir, welche Termine Ihnen passen.»
Ob sich die beiden Männer bei der Veranstaltung trafen, geht aus den E-Mails nicht hervor. Bin Sulayem reagierte nicht auf eine Anfrage. Ein Anwalt Mandelsons antwortete zunächst nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme. Mandelson hatte zuvor erklärt, seine Verbindung zu Epstein zu bereuen.
WEF und die Folgen: Brende unter Druck
Zwei Jahre später — beim Davos-Treffen 2010 — arrangierte Epstein Treffen mit Mandelson und dem damaligen britischen Schatzkanzler Alistair Darling für den damaligen JP-Morgan-Manager Jes Staley. Das geht aus Nachrichten hervor, die im Zuge einer bankinternen Prüfung zu den Verbindungen von Jes Staley mit Epstein ans Licht kamen und später im Zusammenhang mit einer inzwischen beigelegten Klage gegen die Bank veröffentlicht wurden.
Staley reagierte nicht auf Anfragen. Darling starb 2023.
Am 22. Dezember 2013 schrieb Epstein dem früheren US-Finanzminister Larry Summers. Er fragte, ob er im Januar Epsteins Insel besuchen wolle, wie aus einer vom DOJ veröffentlichten E-Mail hervorgeht. Summers antwortete, er werde zu dieser Zeit in Davos sein. «Die mongolei wird in davos sein», entgegnete Epstein. «wir sotllen ein Treffen für dich kooridieren.»
Summers nahm im Januar 2014 in Davos an einem Treffen des Mongolia Presidential Advisory Board teil, einem Gremium zur Beratung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, wie aus vom US-Justizministerium veröffentlichten Sitzungsprotokollen hervorgeht. Epstein war den Protokollen zufolge telefonisch zugeschaltet.
Summers’ Assistent schrieb am 20. Februar an Epstein: «Larry hat mich gebeten, dir die Überweisungsinstruktionen für das mongolische Treffen zu senden, das er in Davos hatte», und fügte die Bankverbindung von Summers bei. In einer separaten, vom US-Justizministerium veröffentlichten und teilweise geschwärzten E-Mail vom 28. Februar an Epsteins Assistent teilte ein Buchhalter des International Peace Institute mit, man habe Summers ein Honorar für seine Tätigkeit im Mongolian Advisory Board überwiesen.
Ein Sprecher von Summers reagierte nicht auf eine Anfrage. Ein Sprecher des in New York ansässigen IPI, das auch ein Sekretariat zur Unterstützung des Mongolia Advisory Board betrieb, beantwortete per E-Mail übermittelte Fragen nicht.
Sechs Monate später bat Epstein Summers um einen Gefallen. Eine junge Frau, mit der Epstein zuvor korrespondiert hatte, strebte eine Ernennung zur Global Leader of Tomorrow des Weltwirtschaftsforums an.
Am 5. Juli 2014 schrieb Epstein an Summers und bat ihn, eine Referenz für sie zu verfassen. «Larry , ich habe vergessen, um einen Gefallen zu bitten, meine sehr gute Freundin, die du einmal getroffen hast», schrieb er. «Ich könnte eine zweite Nominierung und ein gutes Wort gebrauchen.»
Summers antwortete wenige Stunden später und fragte, was er in seiner Empfehlung schreiben solle. «Ist sie klug? Attraktiv? Welche Tugenden soll ich bescheinigen?» Ob sie ausgewählt wurde, geht aus den Nachrichten nicht hervor.
Anfang Februar dieses Jahres leitete das Weltwirtschaftsforum eine unabhängige Untersuchung zu den Verbindungen zwischen Epstein und dem WEF-CEO Brende ein. Das Forum erklärte, die unabhängige Überprüfung spiegele das «Bekenntnis» der Organisation «zu Transparenz und zur Wahrung ihrer Integrität» wider und sei von Brende beantragt worden.
Vom DOJ veröffentlichte Unterlagen zeigen, dass Brende Textnachrichten mit Epstein austauschte und zwei Abendessen mit ihm besuchte: eines im September 2018, ein volles Jahrzehnt nach Epsteins erster Verurteilung. Ein weiteres folgte am 13. Juni 2019, weniger als einen Monat vor seiner letzten Festnahme.
Brende erklärte, er habe Schwab vor der Veröffentlichung der Nachrichten durch das US-Justizministerium über seine Kontakte zu Epstein informiert, was Schwab bestreitet.
In seiner Stellungnahme gegenüber Bloomberg sagte Brende, hätte er von Epsteins kriminellem Hintergrund gewusst, hätte er die Einladungen zum Abendessen abgelehnt. «Ich hätte eine gründlichere Untersuchung von Epsteins Vergangenheit durchführen können, und ich bedaure, dies nicht getan zu haben», sagte er und ergänzte, dass «einige wenige E-Mails und SMS-Nachrichten den Umfang meiner Kontakte ausmachten».
