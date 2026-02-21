Im Dezember 2009, sechs Monate nach seiner Entlassung aus der Haft in Florida, tauschte er sich mit dem in den USA tätigen Immunologen Boris Nikolic über Davos aus. «Ich füge dir die aktuellste Liste bei. Es wäre grossartig, wenn du sie durchgehen und empfehlen könntest, wen ich treffen sollte (entweder deine Freunde oder sonst jemanden, der nützlich wäre», schrieb der regelmässige Davos-Teilnehmer Nikolic im Vorfeld des Treffens im Januar 2010. «Ich kann mit den meisten dort ein 1:1-Treffen organisieren. Eine ‘virtuelle Währung’, die ich habe, ist Zugang ;).»