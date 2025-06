Auch in den Alpen gilt das entscheidende Kriterium beim Immobilienkauf: Lage, Lage, Lage. Insbesondere dann, wenn es um eine Ferienwohnung in den Bergen geht. So ist beim Preis für eine Zweitwohnung auch die Höhenlage ausschlaggebend. Objekte über 1000 Metern sind um 20 Prozent teurer als tiefer gelegene, zeigte eine Auswertung der Immobilienberatung Wüest Partner vom letzten Dezember. Entsprechend geht in den Schweizer Winterdestinationen die Preisschere zwischen Erst- und Zweitwohnungen immer weiter auf, ausgelöst durch die Zweitwohnungs-Initiative.