Das WEF sei einerseits ein wichtiger Einkommensfaktor und bringe viel Aufmerksamkeit, sagte Albert Kruker in einem Interview mit der «Südostschweiz». Andererseits führe es zu einer gewissen Lethargie und berge ein Klumpenrisiko. «Es ist sehr gefährlich, wenn man sich einfach auf das WEF verlässt», sagte der Chef der Tourismusorganisation Davos Klosters in dem am Montag veröffentlichten Interview.