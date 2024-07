Redcare Pharmacy erholten sich mit plus 3,3 Prozent etwas von dem deutlichen Rücksetzer am Vortag. Bei Gerresheimer, Süss Microtec und Fielmann wurden Gewinnmitnahmen registriert. Süss Microtec gaben mit 7,4 Prozent am stärksten nach. Alle drei Aktien hatten am Vortag kräftig zugelegt.