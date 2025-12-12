Im Fokus steht zudem der künftige geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed. Die Amtszeit des scheidenden Fed-Chefs Powell endet im Mai. Trump hat angekündigt, Anfang 2026 einen Nachfolger zu nominieren. Als aussichtsreicher Kandidat gilt der Trump-Berater Kevin Hassett, der als Vertreter einer deutlich lockereren Zinspolitik wahrgenommen wird. Dies hat Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank geschürt. Viele Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass der neue Fed-Chef - in den Worten des ING-Ökonomen Brzeski - «ein ganz normaler geldpolitischer Experte sein wird». Angesichts der Entwicklung bei den Konjunktur- und Inflationsdaten sprechen die meisten Marktbeobachter von maximal ein bis zwei Zinssenkungen im kommenden Jahr. Mit Blick auf Trumps Versuche, die Fed zu beeinflussen, konstatiert Pictet-Experte Paolini: «Alle Präsidenten machen Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen zu senken.» Der frühere Präsident Bill Clinton habe das Gleiche gemacht - «nur nicht im Fernsehen.»