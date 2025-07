Moderate Kursgewinne voraus

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die damit verbundenen Aussichten für die europäische Wirtschaft bereiten den Marktbeobachtern hingegen weniger Sorgen. Laut den EZB-Prognosen dürfte die Inflation im Euroraum ab dem dritten Quartal für 18 Monate unter dem Zielwert von zwei Prozent bleiben. Seit Mitte 2024 haben die Eurowächter die Zinsen achtmal gesenkt, während es bei der Fed in dieser Zeit drei Schritte nach unten gegeben hat. Auch gegenüber der Geopolitik zeigen sich Experten gelassen. «Es sieht bisher nicht so aus, als würde sich in der Ukraine etwas dramatisch ändern», sagte Schmieding. «Was Wirtschaft und Markt wirklich hätte stören können, wäre eine Sperrung der für die Öl- und Gaslieferungen wichtigen Strasse von Hormus im Zuge des Konflikts in Nahost - aber auch unter dem grösstmöglichen Druck, den man sich vorstellen kann, hat der Iran das nicht gemacht.»