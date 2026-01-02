«Anleger lassen sich von hohen Kursen in Tuchfühlung zum Rekordhoch nicht abschrecken», sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Gelingt der Ausbruch bei guten Handelsumsätzen, wäre ⁠aus Marktsicht der Weg zu 25.000 Punkten frei.» Aktuell handelt der Dax nur knapp unter seinem ​Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 24.771,340 Zählern.