Der Dax notiert am Freitagmorgen mit 24'538 Punkten leicht im Plus. Analysten gehen jedoch davon aus, dass das wichtigste deutsche Aktienbarometer nach seinem mehr als 20-prozentigen Kursplus 2025 rasch an Dynamik gewinnen könnte.
«Anleger lassen sich von hohen Kursen in Tuchfühlung zum Rekordhoch nicht abschrecken», sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Gelingt der Ausbruch bei guten Handelsumsätzen, wäre aus Marktsicht der Weg zu 25.000 Punkten frei.» Aktuell handelt der Dax nur knapp unter seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 24.771,340 Zählern.
Ein Treiber für höhere Kurse dürfte laut Experten vor allem die Geldpolitik sein. «Die Zinssenkungen der EZB und der Federal Reserve aus dem Vorjahr werden nun ihre volle Wirkung in der Realwirtschaft entfalten und die Finanzierungskosten für Unternehmen drastisch senken», sagte Frank Sohlleder von ActivTrades.