Der Dax wird am Pfingsmontag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatten Gewinnmitnahmen nach den Rekordhochs vom Mittwoch und Donnerstag den deutschen Leitindex belastet. Er schloss kaum verändert bei 24'304,46 Punkten, während es an anderen Börsen nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Mai überwiegend nach oben ging.