Zwischen Fitnessstudio und «Cafe Roma» am unteren Ende der schicken Maximilianstrasse in München weist noch nichts auf den neuen Mieter hin. Nur in der Tiefgarage verraten die Plaketten mit den silbernen Buchstaben «GS» schon, wer hier im März einzieht: Goldman Sachs ist die erste der grossen Investmentbanken, die eine Präsenz in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnet. Sie wird aber nicht die einzige bleiben. Morgan Stanley will im Sommer kommen, kleinere Häuser wie Perella Weinberg sind längst da. Die Dichte an Dax-Konzernen und Tech-Start-ups, grosse Versicherer und Finanzinvestoren - aber auch die nahen Berge sind Gründe, warum Investmentbanker in Deutschland plötzlich nicht mehr nur rund um den Frankfurter Opernplatz zu finden sind, sondern auch 400 Kilometer weiter südlich.