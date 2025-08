Für Unruhe an den Börsen sorgte die neueste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle zwischen zehn und 50 Prozent auf Importe aus zahlreichen Ländern zu verhängen. «Wirklich niemand kann sagen, wie sich diese historischen und neuen Barrieren in der Praxis auswirken werden», sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Zudem sorgt das Hickhack mit verschobenen Fristen und immer neuen Zahlen für Unsicherheit. «Hin und Her statt Klarheit und Planungssicherheit – kein gutes Fundament für ein Engagement in Aktien mitten im Sommerloch», sagte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.