Eine wichtige Zäsur für den Dax gab es kurz zuvor mit dem Börsengang der Deutschen Telekom - dem bislang grössten in der Dax-Geschichte. Über 710 Millionen Papiere spülten umgerechnet 13 Milliarden Euro in die Kassen des ehemaligen Staatskonzerns. Plötzlich war der Dax in aller Munde. Börsenberichte schafften es in die "Tagesschau" oder in die "Bild"-Zeitung. Den Dax trieb die Euphorie in nie gekannte Gipfelhöhen: Er stieg von rund 2768 Punkten am Tag des Telekom-Börsendebüts auf 8136 Zähler am 7. März 2000. In drei Jahren und drei Monaten hatte er sich fast verdreifacht.