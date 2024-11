Destiny Tech100 ist in der vergangenen Woche bereits um etwa 280 Prozent gestiegen, also seit Trump die Präsidentschaft zurückerobert hat. Die Rally löste daraufhin am Montag mehrere Volatilitätsstopps aus und liess die Aktie um bis zu 38 Prozent steigen, nachdem sie am Freitag um 64 Prozent gestiegen war.