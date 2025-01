Trump könnte die sogenannte «De-minimis»-Ausnahme von Einfuhrzöllen antasten. Sein Vorgänger Joe Biden schlug am vergangenen Freitag in einer seiner letzten Amtshandlungen als Präsident vor, dieses «Schlupfloch» zu schliessen. Trump deutete am ersten Tag im Amt an, dass die aktuelle Regelung nicht lange Bestand haben könnte - zumindest nicht in ihrer jetzigen Form. Worum geht es?