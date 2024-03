Der Kursanstieg der UBS-Aktie war aber keine Selbstverständlichkeit. Die Aktien brachen am Tag nach der Ankündigung der Übernahme am 19. März 2023 zunächst um bis zu 16 Prozent ein. Es war unsicher, was der Deal für UBS bedeuten würde, und drückte ihre Bewertung auf unter 60 Milliarden Dollar.