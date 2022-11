Fünf Prozent der Belegschaft entlassen

Die Vorwarnung zu den Boni kommt drei Monate nachdem Berenberg rund 30 Investmentbanker in London entlassen hat, ein Stellenabbau, der etwa fünf Prozent der gesamten Belegschaft in der City entspricht. Im Juni erst hatte die Bank 50 Stellen in den USA gestrichen.