Von der Leyen nannte keinen Zeitrahmen für eine mögliche Einigung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es zuletzt erneut Gespräche, an denen unter anderem US-Handelsminister Howard Lutnick und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic beteiligt waren. Am Mittwochnachmittag sollten Vertreter der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel vertraulich über den aktuellen Verhandlungsstand unterrichtet werden.