Innerhalb ⁠der EZB gehen die Meinungen über den geldpolitischen Kurs auseinander. Einige Währungshüter halten eine ‌Zinserhöhung im April für eine Option. Andere argumentieren dagegen, die Notenbank solle nichts überstürzen, da es derzeit kaum Belege gebe, die einen ‌solchen Schritt rechtfertigten. Die Finanzmärkte rechnen in diesem Jahr ​mittlerweile mit drei Zinserhöhungen der EZB. Ein erster Schritt bis Juni ist in den Kursen bereits vollständig eingepreist.