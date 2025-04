Kein Land beherbergt so viele Superreiche wie die USA. Laut dem jährlichen «Wealth Report» von Douglas Elliman und Knight Frank lebten vergangenes Jahr 40 Prozent der reichsten Menschen weltweit in den Vereinigten Staaten. Auch die Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs), die über mehr als 30 Millionen US-Dollar Vermögen verfügen, sind mit mehr als 900'000 am stärksten vertreten.