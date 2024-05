Bei seinem Besuch in Stockholm wies der SPD-Politiker am Dienstag auf den «wechselseitigen Austausch» zwischen der Europäischen Union und China hin. «Europäische Hersteller sind erfolgreich auf dem chinesischen Markt und verkaufen auch sehr viele Fahrzeuge, die in Europa produziert werden, nach China», sagte Scholz nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Zudem kämen 50 Prozent der aus China importierten Elektroautos von westlichen Marken, die dort produzieren.