Wie die «SonntagsZeitung» berichtete, sparen Topverdiener jährlich Hunderttausende Franken, indem sie sich in die Pensionskasse einkaufen und diese Beträge steuerlich abziehen. Ehepaare der höchsten Einkommensklasse würden so beispielsweise in Bern durchschnittlich 153'000 Franken Steuern sparen. Beim Rentenbezug würden dann geringe Steuern anfallen, je nach Wohnort etwa 5 Prozent.