In der Debatte um die Zukunft von Deutschlands grösstem Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel hat die IG Metall ihre Forderung an die Konzernmutter nach einem Gesamtkonzept für den Stahlbereich unterstrichen. «Ob Verkauf, Beteiligung oder Verselbstständigung - es braucht endlich ein industrielles Konzept, das finanziell und strukturell abgesichert ist», sagte IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler am Dienstag in Düsseldorf. «Das ständige Hin und Her muss ein Ende haben.»