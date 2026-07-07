Nvidia darf seine leistungsstärksten KI-Chips auf Anordnung der US-Regierung nicht nach China liefern. Dies soll den militärischen und technologischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen. Viele chinesische ‌KI-Entwickler weichen daher auf Prozessoren von Huawei aus. Der chinesische Konzern beherrscht inzwischen rund die Hälfte des dortigen, insgesamt etwa 50 ​Milliarden Dollar schweren Marktes. Neben DeepSeek arbeiten jedoch ​auch andere Technologiekonzerne wie Alibaba oder ​Baidu an eigenen KI-Prozessoren. Auch westliche Konzerne wie Amazon, Google oder OpenAI entwickeln ‌eigene Chips oder greifen auf Produkte von Anbietern wie Qualcomm zurück.