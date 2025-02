Die eher grosse Skepsis widerspiegelt sich im Aktienkurs. Die Titel notieren immer noch unter 120 Dollar, nachdem sie am Montag vor einer Woche 17 Prozent gefallen waren. Die Marktkapitalisierung war um fast 600 Milliarden Dollar gesunken. Wirklich erholen konnte sich Nvidia vom DeepSeek-Schick also nicht. Vergangenen November notierte die Aktie zeitweise an der Höchstmarke von 150 Dollar.