Das Modell «V3.2-Exp» sei ein «Zwischenschritt zur Architektur der nächsten Generation», teilte das Unternehmen am Montag in einem Beitrag auf der Entwicklerplattform Hugging Face mit. Es beinhalte unter anderem die Technologie «Sparse Attention», die den Bedarf an Rechenleistung für die Bearbeitung von Anfragen verringere. DeepSeek kündigte parallel dazu an, die Gebühren für die Nutzung der KI um «50+ Prozent» zu senken.