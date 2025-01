Trumps Rückkehr ins Weisse Haus habe zwar noch nicht zu den erwarteten Zollerhöhungen geführt, aber die Unsicherheit bleibe gross. Nach Angaben der Bank of America haben Anleger in 23 aufeinanderfolgenden Wochen Geld in Fonds umgeschichtet, die in hochwertige europäische Unternehmenskredite investiert sind.