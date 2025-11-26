Der US-Landmaschinenbauer Deere & Co hat mit einer enttäuschenden Gewinnprognose seine Anleger verschreckt und seine Aktien auf Talfahrt geschickt. Das Unternehmen begründete die maue Geschäftsentwicklung mit den Auswirkungen von Zöllen und schwächeren Margen bei grossen Traktoren.
Für das laufende Geschäftsjahr rechne Deere mit einem Nettogewinn zwischen 4,0 und 4,75 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Analysten hatten im Schnitt 5,33 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Aktie des für seine grün-gelben Traktoren bekannten Konzerns gab im vorbörslichen US-Handel um vier Prozent nach.
(Reuters)