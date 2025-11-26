Für das laufende Geschäftsjahr rechne Deere mit einem Nettogewinn zwischen 4,0 und 4,75 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Analysten hatten im Schnitt 5,33 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Aktie des für seine grün-gelben Traktoren bekannten Konzerns gab im vorbörslichen US-Handel um vier Prozent nach.