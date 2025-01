Die Aktien von Nestlé steigen auch am Dienstagmorgen. Kurz nach der Börseneröffnung ziehen sie 1,3 Prozent auf 78,62 Franken an. Das ist der höchste Stand seit Mitte des vergangenen Novembers, als man vorübergehend 79,26 Franken je Nestlé-Aktie bezahlte. Schon am Montag legten die Valoren des Lebensmittelriesen in der Spitze rund 4 Prozent auf 77,80 Franken zu.