Die US-Wirtschaft ist vor der Jahreswende noch etwas stärker gewachsen als gedacht. Auch dank der Ausgabenfreude der Verbraucher legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Oktober und Dezember 2023 um aufs Jahr hochgerechnet 3,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte. In einer früheren Schätzzahl war lediglich von einem Zuwachs von 3,2 Prozent die Rede. Im dritten Quartal des vorigen Jahres hatte es sogar ein Plus beim BIP von annualisiert 4,9 Prozent gegeben.