Im letzten Jahr sind sowohl die Aktien- als auch die Anleihenmärkte gefallen, was sehr aussergewöhnlich ist. Wie hat das die Lage der Pensionskassen betroffen?

In der Schweiz hatten wir die Situation, dass die Zinssensitivität auf der Anlageseite deutlich tiefer war als auf der Verpflichtungsseite. Das hat dazu geführt, dass die Pensionskassen die Verluste auf den Aktienmärkten noch absorbieren konnten, weil die Verpflichtungen, wenn man sie marktnah betrachtet, so stark an Wert eingebüsst haben, dass das im Schnitt ungefähr dem entsprochen hat, was auf den gesamten Anlagen verloren wurde. Es hat also gereicht, um die Aktienverluste zu absorbieren. Aber ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang: Dies gilt nur, wenn die Verpflichtungen auch neu bewertet werden; entsprechend dem neuen Zinsniveau. In der üblichen Rechnungslegung war es für die meisten Pensionskassen so, dass der Deckungsgrad stark zurückgekommen ist.