Aufholjagd gegenüber Gold

Bitcoin könnte zudem seine Schwäche gegenüber Edelmetallen wettmachen. Ende 2024 blieb die als «digitales Gold» bezeichnete Kryptowährung hinter dem Goldpreis zurück. Diese Underperformance könnte vor einem Wendepunkt stehen: Das Bitcoin-Gold-Verhältnis steigt tendenziell, sobald der Relative-Stärke-Index die untere Schwelle von 30 erreicht und wieder darüber klettert - ein Muster, das bereits 2018 und 2022 zu beobachten war.