Die LPSO Holding der ägyptischen Familie um Samih Sawiris offeriert in einem freiwilligen öffentlichen Kaufangebot 5,60 Franken in bar für alle ausstehenden Aktien, teilte die Gesellschaft Orascom DH am Montagabend mit. Das Angebot entspräche einer Prämie von 40 Prozent auf den Schlusskurs an der Schweizer Börse SIX vom Dienstagabend von 4 Franken.