Aspex begrüsste den geplanten Vorstandswechsel und die mögliche Neuausrichtung. Dem Vermögensverwalter ist die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft ​von Delivery Hero ein Dorn im ​Auge. Er hat daher ​neben der Ablösung des Mitgründers Östberg auch den Rückzug ‌aus ganzen Regionen gefordert. Den Verkauf der Tochter Foodpanda Taiwan an den Rivalen Grab betrachtet er als ​nicht ​ausreichend.