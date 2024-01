Als Delivery Hero vor knapp zweieinhalb Jahren - mitten in der Corona-Krise - überraschend bei Deliveroo einstieg, waren die Papiere noch mehr als das Dreifache wert. Die Berliner dürften damals mehr als 300 Millionen Euro ausgegeben haben. Man glaube an die Branche und habe sich daher an einem führenden Unternehmen beteiligt, hatte Delivery Hero den Einstieg erklärt. Nun hiess es, der Verkauf zeige, dass Delivery Hero sein Kapital diszipliniert einsetze. In Grossbritannien machen sich die beiden Firmen seit dem Rückzug von Delivery Hero 2019 keine direkte Konkurrenz mehr.