Delivery Hero kündigte am Dienstag «Best-Owner»-Evaluierungen für bestimmte Unternehmensteile und Ländergesellschaften an, also Überprüfungen, ob der betreffende Unternehmensteil überhaupt im Konzern bleiben soll.
Für bestimmte Konzernteile sollen auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen geprüft werden. Möglich seien auch «Massnahmen zur Kapitalstruktur», teilte das Unternehmen mit, ohne konkreter zu werden.
Über all das sei noch nicht entschieden, und es gebe auch keine Garantie, dass die Massnahmen den Wert für die Aktionäre steigern würden, warnte Delivery Hero. Berichten zufolge wird das Management von einigen Grossaktionären unter Druck gesetzt, die eine strategische Überprüfung fordern.
Der Agentur Bloomberg zufolge verlangen einige Aktionäre einen Verkauf des Unternehmens oder einzelner Geschäftsbereiche.
(Reuters)