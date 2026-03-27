Frankfurt/München, 27. Mrz (Reuters) - Der kritische Delivery-Hero-Grossaktionär Aspex könnte sich einem Bloomberg-Bericht zufolge zum grössten Anteilseigner ‌des Essenslieferdienstes ⁠aufschwingen. Die Internet-Holding Prosus erwäge, eine Beteiligung von ⁠zehn Prozent an Delivery Hero an Aspex zu verkaufen, berichtete ‌die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag ‌unter Berufung auf mit den ​Plänen vertraute Personen. Es gebe erste Gespräche mit Aspex darüber. Die Aktien von Delivery Hero legten in der Spitze um 9,1 Prozent auf ‌ein Zwei-Wochen-Hoch von 17,16 Euro zu. Prosus und Aspex wollten sich zu dem Bericht nicht äussern.