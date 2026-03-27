Frankfurt/München, 27. Mrz (Reuters) - Der kritische Delivery-Hero-Grossaktionär Aspex könnte sich einem Bloomberg-Bericht zufolge zum grössten Anteilseigner des Essenslieferdienstes aufschwingen. Die Internet-Holding Prosus erwäge, eine Beteiligung von zehn Prozent an Delivery Hero an Aspex zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Es gebe erste Gespräche mit Aspex darüber. Die Aktien von Delivery Hero legten in der Spitze um 9,1 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 17,16 Euro zu. Prosus und Aspex wollten sich zu dem Bericht nicht äussern.
Der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex hält 9,2 Prozent an Delivery Hero und könnte damit Prosus (26,8 Prozent) überholen. Aspex steht dem Kurs von Vorstandschef und Firmengründer Niklas Östberg kritisch gegenüber. Der Grossaktionär fordert den Verkauf von grossen Teilen des Unternehmens und eine Ablösung von Östberg. Prosus, hinter der die südafrikanische Naspers-Gruppe steht, muss aber nach der Übernahme des Konkurrenten JustEat Takeaway gemäss den Auflagen der EU die Delivery-Hero-Beteiligung bis zum Herbst ohnehin auf weniger als zehn Prozent reduzieren.