Frankfurt/München, 27. Mrz (Reuters) - Der kritische Delivery-Hero-Grossaktionär Aspex könnte sich einem Bloomberg-Bericht zufolge zum grössten Anteilseigner ‌des Essenslieferdienstes ⁠aufschwingen. Die Internet-Holding Prosus erwäge, eine Beteiligung von ⁠zehn Prozent an Delivery Hero an Aspex zu verkaufen, berichtete ‌die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag ‌unter Berufung auf mit den ​Plänen vertraute Personen. Es gebe erste Gespräche mit Aspex darüber. Die Aktien von Delivery Hero legten in der Spitze um 9,1 Prozent auf ‌ein Zwei-Wochen-Hoch von 17,16 Euro zu. Prosus und Aspex wollten sich zu dem Bericht nicht äussern.

Der ​Hongkonger Vermögensverwalter Aspex hält 9,2 ​Prozent an Delivery Hero und ​könnte damit Prosus (26,8 Prozent) überholen. Aspex steht dem Kurs von ‌Vorstandschef und Firmengründer Niklas Östberg kritisch gegenüber. Der Grossaktionär fordert den Verkauf von grossen Teilen des ​Unternehmens ​und eine Ablösung ⁠von Östberg. Prosus, hinter der die ​südafrikanische Naspers-Gruppe steht, muss ⁠aber nach der Übernahme des Konkurrenten JustEat ‌Takeaway gemäss den Auflagen der EU die Delivery-Hero-Beteiligung bis zum Herbst ohnehin auf ‌weniger als zehn Prozent reduzieren.