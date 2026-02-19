In dem Dekret, das die gerichtliche Aufsicht anordnete, heisst es, die ​Fahrer seien unterhalb der Armutsgrenze bezahlt worden. Der Durchschnittsverdienst ​habe bei 2,50 Euro pro Lieferung ​gelegen, in einigen Fällen mehr als 75 Prozent unter der Armutsgrenze. Das Existenzminimum ‌für Arbeitnehmer in Italien liegt bei 1245 Euro im Monat. Der Fall ist beispielhaft für die Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen in der sogenannten Gig-Economy, ​bei ​der Aufträge über Online-Plattformen kurzfristig ⁠an oft scheinbar selbstständige Arbeitskräfte vergeben werden.