«Wir erhöhen unsere Preise fast täglich», sagte Jeff Clarke, der bei Dell das Tagesgeschäft ‌verantwortet, in einer Telefonkonferenz. «In dem aktuellen, von Inflation geprägten Umfeld ist keine Besserung der Lage in Sicht.» Weil das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann, haben sich die Preise ​für ​Speicherchips in den vergangenen Monaten vervielfacht. Inzwischen ⁠gibt es auch Engpässe bei Server-Prozessoren. Insidern zufolge müssen ​einige Kunden der Chipkonzerne Intel ⁠und AMD bis zu sechs Monate auf Bestellungen warten.