Angetrieben von starker Nachfrage nach KI-Servern hat der US-Computerhersteller Dell seine langfristigen Wachstumsziele angehoben. «Die Kunden sind hungrig nach KI und der Rechenleistung, dem Speicher und der Vernetzung, die wir bereitstellen, um Intelligenz im grossen Stil einzusetzen», sagte Konzernchef Michael Dell am Dienstag. Der Konzern erwartet nun ein jährliches Umsatzplus zwischen sieben und neun Prozent nach bislang drei bis vier Prozent. Zudem soll der bereinigte Gewinn je Aktie jährlich um mindestens 15 Prozent statt bisher erwarteter acht Prozent. Dell setzt auf einen Schub vom Erneuerungszyklus bei PCs, da Microsoft demnächst die Unterstützung für Windows 10 einstellt. Höhere Kosten für die Herstellung von KI-Servern belasten andererseits die Margen.