Das PC-Geschäft wuchs ⁠dagegen mit einem Plus von fünf Prozent unterdurchschnittlich. Hier dämpfen die steigenden Preise ‌für Speicherchips die Nachfrage. Wegen des Baubooms bei KI-Rechenzentren sind diese Halbleiter knapp. Da eine Entspannung der Lage vorerst nicht in ‌Sicht ist, wird der Absatz von Desktops und Laptops einer ​Prognose der Beratungsfirma Gartner zufolge 2026 um rund zehn Prozent zurückgehen.