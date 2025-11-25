Der KI-Boom ist seit Längerem der Wachstumstreiber für Dell. Wegen des wachsenden «Hungers nach KI» hatte das Unternehmen vor einigen Wochen seine mittelfristigen Ziele angehoben. Das jährliche Umsatzplus werde bei sieben bis neun statt drei bis vier Prozent liegen. Der Reingewinn werde voraussichtlich um mindestens 15 statt acht Prozent steigen.