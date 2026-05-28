US-Technologiekonzerne wie Alphabet und Amazon planen in ​diesem Jahr Ausgaben von ⁠mehr als 700 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur. Dies treibt die Nachfrage nach Server- ‌und Rechenzentrumsausrüstung bei Anbietern wie Dell und Super Micro Computer. KI-Server sind für den Betrieb von Diensten wie ChatGPT unerlässlich, da sie mit ‌fortschrittlichen Speicherchips ausgestattet sind, um die für solche Anwendungen ​erforderliche immense Rechenleistung bereitzustellen. Die starken Zahlen zeigen zudem, dass Dell die aktuelle Krise bei Speicherchips durch Preiserhöhungen und Anpassungen in der Lieferkette gut bewältigt.