Im ersten Quartal hatte die weltgrösste Fluggesellschaft, gemessen am Umsatz, noch einen Verlust von 289 Millionen Dollar ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel der Gewinn jedoch um 25 Prozent tiefer aus. Der Umsatz stieg derweil dank einer starken weltweiten Nachfrage um 19 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar, wie Delta am Freitag mitteilte.