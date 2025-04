Angesichts der Unsicherheiten wegen der von den USA ausgelösten weltweiten Zollstreitigkeiten blickt Delta Air Lines vorsichtiger aufs laufende Jahr. Die Prognose für 2025 könne nicht bestätigt werden, teilte die US-Fluggesellschaft am Mittwoch zur Vorlage von Quartalszahlen mit. Ein Update soll es erst im Jahresverlauf geben, wenn Delta die Lage besser überblicke. «Wir fokussieren uns auf das, was wir in der eigenen Hand haben», sagte Firmenchef Ed Bastian. Die Delta-Aktie legte nach der jüngsten deutlichen Kurskorrektur vorbörslich um fast drei Prozent zu.