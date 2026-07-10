Die optimistische Prognose des Unternehmens trat damit in den Hintergrund. Delta stellte für das dritte Quartal zwar ‌einen bereinigten Gewinn von 2,00 bis 2,50 Dollar je Aktie in Aussicht, während Analysten ‌im Schnitt nur mit 2,02 Dollar gerechnet hatten. Laut Analysten ​wird sich erst nach dem Ende der Sommer-Reisesaison zeigen, ob die Nachfrage stark genug bleibt und die Fluggesellschaften ihre Preise weiterhin am Markt durchsetzen können. Zudem schüren die jüngsten Spannungen im Nahen Osten Sorgen vor erneut steigenden Kerosinpreisen.